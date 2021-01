Cagliari | l’architetto del nuovo stadio | «Ecco la casa rossoblù»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 26 gennaio 2021) Massimo Roj, presidente del consorzio Sportium, ha parlato della costruzione deldiMassimo Roj, presidente del consorzio Sportium che si occuperà di costruire ildel, ha parlato in una intervista al Corriere dello Sport. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 «Insieme alla dirigenza abbiamo dovuto rivedere il progetto preliminare. Per via della pandemia si è deciso di lavorare solo sullo, lasciando da parte il centro commerciale. È stato necessario ribilanciare il tutto a partire dal lato Est, dove le attività commerciale erano incastonate nella struttura. Abbiamo lavorato specialmente sulle parti esterne e sugli ingressi, anche per adeguarci al Piano Guida del quartiere. Non ci siamo persi ...