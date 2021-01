Caccamo, la mamma di Roberta Siragusa: "Pietro sempre da noi. Mi chiedo se ho nutrito l'assassino" (Di martedì 26 gennaio 2021) “Pietro stava sempre con noi. Da un anno e mezzo, uno di famiglia”. A parlare è la signora Iana, la madre di Roberta Siragusa, la 17enne ritrovata senza vita in un burrone delle campagne di Caccamo (Palermo). A essere accusato del delitto è proprio Pietro Morreale, 19enne fidanzato della ragazza. Le parole della mamma della ragazza vengono riportate dal Corriere della Sera. “Stava sempre con noi Pietro. Da un anno e mezzo, uno di famiglia. Spesso qui a tavola. Lo conoscevamo bene. E in paese ci conosciamo tutti, come ripeto all’avvocato, anche lui di Caccamo, chiedendogli se davvero abbiamo nutrito l’assassino della nostra bambina...” ... Tra loro “liti fisiologiche, cose compatibili ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 26 gennaio 2021) “stavacon noi. Da un anno e mezzo, uno di famiglia”. A parlare è la signora Iana, la madre di, la 17enne ritrovata senza vita in un burrone delle campagne di(Palermo). A essere accusato del delitto è proprioMorreale, 19enne fidanzato della ragazza. Le parole delladella ragazza vengono riportate dal Corriere della Sera. “Stavacon noi. Da un anno e mezzo, uno di famiglia. Spesso qui a tavola. Lo conoscevamo bene. E in paese ci conosciamo tutti, come ripeto all’avvocato, anche lui di, chiedendogli se davvero abbiamol’della nostra bambina...” ... Tra loro “liti fisiologiche, cose compatibili ...

CorriereQ : Roberta uccisa a Caccamo, la mamma: “Voglio giustizia . Non si può morire così a 17 anni….“ - infoitinterno : Il dolore della mamma della ragazza uccisa a Caccamo: 'Giustizia per la mia Roberta' - PalermoToday : Il dolore della mamma della ragazza uccisa a Caccamo: 'Giustizia per la mia Roberta' - NYbrooklyn_nets : Il dolore della mamma della ragazza uccisa a #Caccamo: 'Giustizia per la mia Roberta'. - Occhid1Cane : Una bambina nel fiore degli anni. -