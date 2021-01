Britney Spears e la battaglia legale col padre, arriva il film: cosa sappiamo (Di martedì 26 gennaio 2021) Quella tra Britney Spears e suo padre è ormai una battaglia legale che va avanti dal 2008: ora è diventata un film-documentario. È stato rilasciato oggi il primo teaser di Framing Britney Spears – questo il titolo – che uscirà negli Stati Uniti venerdì 5 febbraio. Realizzato dal New York Times e co-prodotto dalla Left/Right, Framing Britney Spears racconterà i punti salienti della vita della popstar. L’ascesa … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 26 gennaio 2021) Quella trae suoè ormai unache va avanti dal 2008: ora è diventata un-documentario. È stato rilasciato oggi il primo teaser di Framing– questo il titolo – che uscirà negli Stati Uniti venerdì 5 febbraio. Realizzato dal New York Times e co-prodotto dalla Left/Right, Framingracconterà i punti salienti della vita della popstar. L’ascesa … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Quella tra Britney Spears e suo padre è ormai una battaglia legale che va avanti dal 2008: ora è diventata un film-documentario.

Framing Britney Spears: il trailer del docu sulla battaglia della pop star e #FreeBritney

Leggi su Sky TG24 l'articolo Framing Britney Spears: il trailer del docu sulla battaglia della pop star e #FreeBritney ...

