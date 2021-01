Bridgerton: ecco gli errori individuati dai fan della serie Netflix (Di martedì 26 gennaio 2021) Le linee gialle lungo le strade di Bath sono solo uno degli errori presenti in Bridgerton, segnalati sui social dai fan della serie tv targata Netflix. I fan di Bridgerton hanno notato alcuni errori presenti nella fortunata serie Netflix, ovvero dettagli che stonano con il XIX secolo, epoca in cui è ambientato lo show in costume. Bridgerton rientra tra le serie tv più apprezzate dell'ultimo periodo. Rilasciato su Netflix a dicembre, lo show prodotto da Shonda Rhimes ha conquistato tutti gli amanti delle opere in costume, soprattutto i più romantici che si sono appassionati agli intrighi nati tra i vari protagonisti, soprattutto tra Dafne e Simon (Phoebe Dynevor e Regé-Jean Page). Tra i ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 gennaio 2021) Le linee gialle lungo le strade di Bath sono solo uno deglipresenti in, segnalati sui social dai fantv targata. I fan dihanno notato alcunipresenti nella fortunata, ovvero dettagli che stonano con il XIX secolo, epoca in cui è ambientato lo show in costume.rientra tra letv più apprezzate dell'ultimo periodo. Rilasciato sua dicembre, lo show prodotto da Shonda Rhimes ha conquistato tutti gli amanti delle opere in costume, soprattutto i più romantici che si sono appassionati agli intrighi nati tra i vari protagonisti, soprattutto tra Dafne e Simon (Phoebe Dynevor e Regé-Jean Page). Tra i ...

