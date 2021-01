Brexit, Difesa e Leonardo. Cosa hanno detto Carta, Crosetto e Morris (Di martedì 26 gennaio 2021) “Il Regno Unito ha lasciato l’Unione europea ma non l’Europa”. Con queste parole l’ambasciatrice britannica in Italia, Jill Morris, ha riassunto il nodo della questione dibattuta oggi nel corso del webinar organizzato dall’Istituto Affari Internazionali (Iai) “La collaborazione italo-britannica nella Difesa e sicurezza dopo la Brexit”. All’evento hanno partecipato anche il vicesegretario generale della Difesa e vicedirettore nazionale degli Armamenti, ammiraglio Dario Giacomin, il presidente di Leonardo, Luciano Carta, il presidente dell’Aiad, Guido Crosetto, l’ad di MBDA Italia, Lorenzo Mariani e il vicepresidente dello Iai, Michele Nones. Durante il suo intervento, l’ambasciatrice Morris ha voluto sottolineare l’importanza che ha ... Leggi su formiche (Di martedì 26 gennaio 2021) “Il Regno Unito ha lasciato l’Unione europea ma non l’Europa”. Con queste parole l’ambasciatrice britannica in Italia, Jill, ha riassunto il nodo della questione dibattuta oggi nel corso del webinar organizzato dall’Istituto Affari Internazionali (Iai) “La collaborazione italo-britannica nellae sicurezza dopo la”. All’eventopartecipato anche il vicesegretario generale dellae vicedirettore nazionale degli Armamenti, ammiraglio Dario Giacomin, il presidente di, Luciano, il presidente dell’Aiad, Guido, l’ad di MBDA Italia, Lorenzo Mariani e il vicepresidente dello Iai, Michele Nones. Durante il suo intervento, l’ambasciatriceha voluto sottolineare l’importanza che ha ...

Alla luce del Tempest, e non solo, il Regno Unito resta un importante attore europeo anche dopo l’uscita dall’Unione europea e, in questo contesto, un importante partner per l’Italia. È quanto è emers ...

Il Regno Unito rimane, anche dopo la Brexit, un partner strategico dei Paesi dell'Unione europea nel settore della difesa e della ...

Alla luce del Tempest, e non solo, il Regno Unito resta un importante attore europeo anche dopo l'uscita dall'Unione europea e, in questo contesto, un importante partner per l'Italia.