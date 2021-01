Brescia-Monza, Balotelli resta fuori dallo stadio con l’auto: le Rondinelle spiegano il motivo (Di martedì 26 gennaio 2021) Telenovela Balotelli. L'infortunio, il divieto degli addetti locali di parcheggiare la propria auto all'interno del piazzale dello stadio 'Mario Rigamonti' di Brescia e lo striscione da parte della Curva Nord della Rondinelle: è questa la fotografia del posticipo della 19° giornata del campionato di Serie B. Ieri sera, quando Mario Balotelli si è presentato al parcheggio dello stadio a bordo della sua auto, è stato stoppato dal personale di servizio, che ha negato l'accesso a Super Mario poichè non autorizzato a sostare all'interno dell'impianto.Monza, Balotelli risponde alla Curva Nord del Brescia: “Lo striscione dovevate scriverlo a chi sapete voi”Serie B, Brescia-Monza: colpo Brocchi, brianzoli ... Leggi su mediagol (Di martedì 26 gennaio 2021) Telenovela. L'infortunio, il divieto degli addetti locali di parcheggiare la propria auto all'interno del piazzale dello'Mario Rigamonti' die lo striscione da parte della Curva Nord della: è questa la fotografia del posticipo della 19° giornata del campionato di Serie B. Ieri sera, quando Mariosi è presentato al parcheggio delloa bordo della sua auto, è stato stoppato dal personale di servizio, che ha negato l'accesso a Super Mario poichè non autorizzato a sostare all'interno dell'impianto.risponde alla Curva Nord del: “Lo striscione dovevate scriverlo a chi sapete voi”Serie B,: colpo Brocchi, brianzoli ...

