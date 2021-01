Boxe | Michael Magnesi chiamato a difendere il Mondiale IBO superpiuma | sfiderà Bulana in Italia

Leggi su oasport

(Di martedì 26 gennaio 2021)si è laureato Campione del Mondo IBO dei pesilo scorso 27 novembre, quando sconfisse lo svizzero-rwandese Patrick Kinigamazi con una prova di forza. Il pugile romano si impose per ko e portò a casa la cintura iridata, la quinta per importanza nel panorama internazionale dominato da WBA, WBO, WBC, IBF. Il ribattezzato Lonewolf, imbattuto con 18 vittorie in altrettanti incontri disputati, èil titolo: il suo prossimo avversario sarà l’imbattuto sudafricano Khanyle, ribattezzato “Man Dee” con 12 affermazioni all’attivo. L’incontro avrà luogo in, probabilmente in primavera, ma data esatta e luogo sono ancora da definire. Foto LM-LPS/Marco D´Alò