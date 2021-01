Borsa Italiana, al via la Sustainable Finance Partnership (Di martedì 26 gennaio 2021) (TeleBorsa) – Creare una cultura e un ecosistema integrato per lo sviluppo di soluzioni innovative di Corporate Sustainable Finance per il mercato dei capitali italiano. Con questo obiettivo Borsa Italiana avvia oggi la Sustainable Finance Partnership che – si legge in una nota – coinvolge un primo gruppo selezionato di Partner al fine di favorire l’arricchimento reciproco e lo sviluppo di nuove competenze. L’avvio del progetto – spiega Borsa Italiana – vede un primo gruppo di 16 Sustainable Finance Partner che desiderano valorizzare e condividere la loro competenza e la loro esperienza su temi legati alla sostenibilità supportando, insieme a Borsa ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) (Tele) – Creare una cultura e un ecosistema integrato per lo sviluppo di soluzioni innovative di Corporateper il mercato dei capitali italiano. Con questo obiettivoavvia oggi lache – si legge in una nota – coinvolge un primo gruppo selezionato di Partner al fine di favorire l’arricchimento reciproco e lo sviluppo di nuove competenze. L’avvio del progetto – spiega– vede un primo gruppo di 16Partner che desiderano valorizzare e condividere la loro competenza e la loro esperienza su temi legati alla sostenibilità supportando, insieme a...

bizcommunityit : #Borsa Italiana arricchisce iniziative su finanza sostenibile - Economia #finanzaemercati - CorriereQ : Borsa Italiana arricchisce iniziative su finanza sostenibile - fisco24_info : Borsa Italiana arricchisce iniziative su finanza sostenibile: Avviata Sustainable Finance Partnership, primo gruppo… - razorblack66 : RT @DolciCesare: La considerazione della politica italiana e talmente grande che per ora si dimesso il Presidente del consiglio e la borsa… - DolciCesare : La considerazione della politica italiana e talmente grande che per ora si dimesso il Presidente del consiglio e la borsa se me fotte ... -