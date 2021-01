Boom di ascolti anche per Il commissario Ricciardi: la grande fiction colpisce ancora (Di martedì 26 gennaio 2021) Che doppietta per Rai 1 con gli strepitosi ascolti di Mina Settembre capace di incollare domenica sera davanti alla tv oltre 6 milioni di spettatori. E poi la prima puntata del commissario Ricciardi che conquista quasi i 6 milioni di spettatori, con una media di 5,9 milioni di persone davanti alla tv per l’esordio. Numeri d’oro che consacrano la fiction di Rai 1 la più amata. C’è sempre grande attesa per delle nuove proposte e bisogna dire che la serialità della Rai, anche in questo inizio di nuovo anno, non ha deluso. Si conferma una certezza Che Dio ci aiuti, alla sua sesta stagione; si è rivelata un successone la serie con Serena Rossi, Mina Settembre. E a quanto pare anche Il commissario Ricciardi, nonostante la buona tenuta del GF ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 26 gennaio 2021) Che doppietta per Rai 1 con gli strepitosidi Mina Settembre capace di incollare domenica sera davanti alla tv oltre 6 milioni di spettatori. E poi la prima puntata delche conquista quasi i 6 milioni di spettatori, con una media di 5,9 milioni di persone davanti alla tv per l’esordio. Numeri d’oro che consacrano ladi Rai 1 la più amata. C’è sempreattesa per delle nuove proposte e bisogna dire che la serialità della Rai,in questo inizio di nuovo anno, non ha deluso. Si conferma una certezza Che Dio ci aiuti, alla sua sesta stagione; si è rivelata un successone la serie con Serena Rossi, Mina Settembre. E a quanto pareIl, nonostante la buona tenuta del GF ...

