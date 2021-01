“Bolshu-nooo! Non ci si può comportare così! È passato dalla ragione al torto” ‘L’ululato del Bubo’ con Fulvio Valbusa

Leggi su oasport

(Di martedì 26 gennaio 2021) La Coppa del Mondo di sci di fondo è ripartita dopo un weekend di pausa. Le gare di Lahti hanno visto il ritorno in campo internazionale della Norvegia, che peraltro ha fatto man bassa di successi, annichilendo la concorrenza. Fra le donne la copertina va indubbiamente a Therese Johaug e a colei che si candida a diventarne l’erede, ovvero Helene Marie Fossesholm. Invece fra gli uomini, la scena è stata rubata da Alexandernov, il quale ha fatto parlare di sé per i contatti e soprattutto le intemperanze al termine della staffetta. Andiamo dunque ad approfondire quanto accaduto in Finlandia assieme a, campione olimpico di Torino 2006, nell’ottava puntata de “L’ululato del Bubo”. Bubo, partiamo dall’affaire-nov. Qual è la tua opinione su quanto accaduto domenica? Insomma, al di là del ...