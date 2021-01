Bollettino del San Pio: comunicate 16 nuove positività (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 457 tamponi, dei quali nr. 56 risultati positivi. Dei cinquantasei positivi, nr. 16 rappresentano nuovi casi, relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento, mentre gli altri 40 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 457 tamponi, dei quali nr. 56 risultati positivi. Dei cinquantasei positivi, nr. 16 rappresentano nuovi casi, relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento, mentre gli altri 40 si riferiscono a conferme digià precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

DPCgov : ?? Domani #27gennaio ???? #AllertaGIALLA meteo-idro in Umbria, Abruzzo e Basilicata. ?? Consulta il bollettino per con… - bizcommunityit : Coronavirus in Italia, bollettino del 26 gennaio: aggiornamento sui casi positivi, i ricoverati ei guariti - ilcirotano : Coronavirus: 232 nuovi positivi in Calabria, Bollettino del 26 gennaio. 300 casi attivi nel crotonese -… - PaoloMadonnaDF : Bollettino del 26/01/2021: corsa a dieci – Lombardia, Lazio, Puglia, Emilia Romagna, Campania, Sicilia, Veneto, Pie… - MasputPutzu : Bollettino del 26 gennaio: 9 morti in provincia di Alessandria e 79 nuovi contagiati -