Bollettino Coronavirus del 26 Gennaio 2021

(Di martedì 26 gennaio 2021) In data 26l’incremento nazionale dei casi è +0,42% (ieri +0,34%) con 2.485.956 contagiati totali, 1.917.117 dimissioni/guarigioni (+19.256) e 86.442 deceduti (+541); 482.417 infezioni in corso (-9.213). Ricoverati con sintomi -69 (21.355); terapie intensive -49 (2.372) con 162 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 257.034 tamponi totali (ieri 143.116) di cui 108.123 molecolari (ieri 86.189) e 131.979 test rapidi (ieri 56.947) con 73.626 casi testati (ieri 60.925); 10.593 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 4,12% (ieri 5,98% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 14,38% (ieri 14,05%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.230; Lazio 1.039; Emilia Romagna 993; Puglia 995; Campania 976; Sicilia 970; Veneto 746; Piemonte 728. In Lombardia curva +0,23% (ieri +0,28%) con 24.040 tamponi totali (ieri 18.777) di cui 11.288 ...