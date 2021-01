BMW M5 CS - 635 CV per la nuova serie limitata (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Più sportiva, più lussuosa, più esclusiva. Così la BMW descrive la M5 CS, nuova punta di diamante dell'offerta sportiva di Monaco che segue la formula Club Sport già vista sulle sorelle minori M2 CS, M3 CS e M4 CS. Alleggerita e dotata di un motore più potente, la berlina ad alte prestazioni sarà proposta come serie speciale a tiratura limitata. In Italia arriverà in primavera con un prezzo di partenza in linea con la sua esclusività: 204.900 euro. Quattro ruote motrici, altrettanti posti singoli. La M5 CS conferma il cambio automatico M Steptronic a otto rapporti e la trazione integrale intelligente M xDrive con modalità a due ruote motrici abbinata a una versione aggiornata del V8 biturbo già impiegato da diversi modelli del reparto M. Il propulsore di 4.4 litri arriva a erogare 635 CV, dieci in più rispetto alla M5 Performance. ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Più sportiva, più lussuosa, più esclusiva. Così la BMW descrive la M5 CS,punta di diamante dell'offerta sportiva di Monaco che segue la formula Club Sport già vista sulle sorelle minori M2 CS, M3 CS e M4 CS. Alleggerita e dotata di un motore più potente, la berlina ad alte prestazioni sarà proposta comespeciale a tiratura. In Italia arriverà in primavera con un prezzo di partenza in linea con la sua esclusività: 204.900 euro. Quattro ruote motrici, altrettanti posti singoli. La M5 CS conferma il cambio automatico M Steptronic a otto rapporti e la trazione integrale intelligente M xDrive con modalità a due ruote motrici abbinata a una versione aggiornata del V8 biturbo già impiegato da diversi modelli del reparto M. Il propulsore di 4.4 litri arriva a erogare 635 CV, dieci in più rispetto alla M5 Performance. ...

