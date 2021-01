Bimbo morto impiccato a Bari. Si indaga per istigazione al suicidio. “Era tranquillo e non usava smartphone” (Di martedì 26 gennaio 2021) Stavolta non c’entrano Tik Tok, le challenge o strani giochi on line. Il bambino di 9 anni trovato morto impiccato ieri nella sua casa a Bari, era un Bimbo “tranquillo e non presentava alcun tipo di disagio”. È quanto emerge finora dalle prime indagini della Procura di Bari. Stamattina i magistrati hanno formalmente aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti. Un atto dovuto per disporre i necessari accertamenti tecnici. “Nè giochi on line né social network” A quanto si apprende, da una prima verifica informale sui dispositivi elettronici non emergerebbero elementi che colleghino l’episodio a giochi on line o a social. Nelle prossime ore sarà conferito al medico legale Antonio De Donno l’incarico per l’autopsia. Le testimonianze ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 gennaio 2021) Stavolta non c’entrano Tik Tok, le challenge o strani giochi on line. Il bambino di 9 anni trovatoieri nella sua casa a, era une non presentava alcun tipo di disagio”. È quanto emerge finora dalle prime indagini della Procura di. Stamattina i magistrati hanno formalmente aperto un fascicolo peralcontro ignoti. Un atto dovuto per disporre i necessari accertamenti tecnici. “Nè giochi on line né social network” A quanto si apprende, da una prima verifica informale sui dispositivi elettronici non emergerebbero elementi che colleghino l’episodio a giochi on line o a social. Nelle prossime ore sarà conferito al medico legale Antonio De Donno l’incarico per l’autopsia. Le testimonianze ...

