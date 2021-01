Bienno, 34enne scomparso: dall'alba ricerche sul torrente Grigna (Di martedì 26 gennaio 2021) Bienno, 26 gennaio 2021 - Sono riprese questa mattina alle prime luci dell'alba le ricerche del 34enne Domenico Carrara , di cui non si hanno notizie da domenica pomeriggio, quando si è allontanato ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 26 gennaio 2021), 26 gennaio 2021 - Sono riprese questa mattina alle prime luci dell'ledelDomenico Carrara , di cui non si hanno notizie da domenica pomeriggio, quando si è allontanato ...

zazoomblog : Bienno esce per una passeggiata e scompare: ansia per un 34enne di Grottaminarda - #Bienno #passeggiata #scompare:… - zazoomblog : Bienno 34enne va in montagna e scompare: attivata lUnità di crisi locale - #Bienno #34enne #montagna #scompare: - VoceCamuna : Ricerche in corso per un 34enne scomparso tra #Bienno e #BerzoInferiore -