Biden non perdona: 'Il processo a Trump per impeachment va fatto a ogni costo' (Di martedì 26 gennaio 2021) Una determinazione e un piglio, in questi primi giorni di mandato presidenziale che forse da lui nessuno si aspettava. Joe Biden è convinto che il processo al Senato per il secondo impeachment di ... Leggi su globalist (Di martedì 26 gennaio 2021) Una determinazione e un piglio, in questi primi giorni di mandato presidenziale che forse da lui nessuno si aspettava. Joeè convinto che ilal Senato per il secondodi ...

