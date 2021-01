Biden comincia a cancellare Trump: 'Agirò per promuovere la giustizia razziale' (Di martedì 26 gennaio 2021) La volontà è quella di cancellare quattro anni di odio e di discriminazione di Trump: Il presidente Joe Biden ha firmato una serie di ordini esecutivi che delineeranno il suo programma sulla giustizia ... Leggi su globalist (Di martedì 26 gennaio 2021) La volontà è quella diquattro anni di odio e di discriminazione di: Il presidente Joeha firmato una serie di ordini esecutivi che delineeranno il suo programma sulla...

globalistIT : - Orazio76900111 : @Davide38296157 Biden è il suo presidente.....gli States non sono la più grande democrazia del mondo, comincia ad e… - PopolariPiemont : Stati Uniti: comincia la presidenza Biden di Aldo Novellini #Ambiente, #sviluppo e #sanità: le tre sfide di @POTUS,… - rrico_e : RT @laltrodiego: Il presidente #Biden imporrà da domani (oggi in Italia) il divieto di entrare negli USA alla maggior parte dei cittadini n… - angel_other : RT @laltrodiego: Il presidente #Biden imporrà da domani (oggi in Italia) il divieto di entrare negli USA alla maggior parte dei cittadini n… -