Biden appoggia l'impeachment per Trump: «È una minaccia per la democrazia». A cosa serve ora mettere sotto accusa l'ex presidente

Dalle 12 del 20 gennaio Donald Trump non è più il presidente degli Stati Uniti d'America. Nonostante ormai si trovi nel suo resort di Mar-a-lago, a quasi 15 ore di automobile da Washington, il suo processo di impeachment al Congresso sta andando avanti. Anzi. Per la prima volta dal giorno del suo giuramento Joe Biden ha dato il suo benestare a questo processo, nelle scorse ore parlando alla Cnn ha detto: «Penso che vada fatto. Sarebbe stato peggio se questo non fosse iniziato». Trump intanto sta organizzando la sua difesa, anche se fatica a trovare dei legali che lo sostengano. Al momento l'ex presidente ha arruolato solo Butch Bowers, noto avvocato della South Carolina.

