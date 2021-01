Bernie Sanders, la foto diventata meme serve per beneficenza. La bella Erjona Sulejmani lo “USA” in maniera sexy (Di martedì 26 gennaio 2021) La foto di Bernie Sanders, senatore per lo Stato del Vermont, a Capitol Hill il giorno dell’inaugurazione della Presidenza Biden ha fatto il giro del web, diventando in pochissimo tempo un vero e proprio meme. Seduto su una sedia, infreddolito e coperto da giacca pesante e muffole, il senatore socialista (capace di attribuirsi questo appellativo anche durante gli anni del maccartismo) ha scatenato il mondo dei social e dei mematori. Che hanno dato vita a meme di ogni sorta, con tanto di hashtag dedicato su Twitter. Di seguito ve ne presentiamo un campionario, consci del fatto che potrebbe essere pressoché infinito Buonasera Milano #Sanders #Sandersmeme pic.twitter.com/fkEurdwxzJ — Enrico Papalini (@popoloni) January 23, 2021 anche ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 26 gennaio 2021) Ladi, senatore per lo Stato del Vermont, a Capitol Hill il giorno dell’inaugurazione della Presidenza Biden ha fatto il giro del web, diventando in pochissimo tempo un vero e proprio. Seduto su una sedia, infreddolito e coperto da giacca pesante e muffole, il senatore socialista (capace di attribuirsi questo appellativo anche durante gli anni del maccartismo) ha scatenato il mondo dei social e dei mematori. Che hanno dato vita adi ogni sorta, con tanto di hashtag dedicato su Twitter. Di seguito ve ne presentiamo un campionario, consci del fatto che potrebbe essere pressoché infinito Buonasera Milano #pic.twitter.com/fkEurdwxzJ — Enrico Papalini (@popoloni) January 23, 2021 anche ...

