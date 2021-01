Berlusconi: 'Non elezioni, ma un Governo d'emergenza che unisca il Paese' (Di martedì 26 gennaio 2021) Silvio Berlusconi sulle dimisisoni di Conte non ha dubbi: "Direi che è una presa d'atto della realtà: era una maggioranza che non era espressione degli elettori. Al contrario, era costituita da forze ... Leggi su globalist (Di martedì 26 gennaio 2021) Silviosulle dimisisoni di Conte non ha dubbi: "Direi che è una presa d'atto della realtà: era una maggioranza che non era espressione degli elettori. Al contrario, era costituita da forze ...

berlusconi : Mi auguro che il Presidente del Consiglio sia consapevole dell'ineludibilità di questa strada. Qualunque altra sol… - matteosalvinimi : #Salvini: Domani non arrivano a maggioranza assoluta di 161 senatori. E non averla in un ramo del Parlamento cosa c… - lucianonobili : Nonostante i senatori a vita, la Polverini, i no vax, la segretaria di Berlusconi, nonostante il suk di poltrone, i… - Midlothian801 : @LegaSalvini Mi sono informato un attimo e sto tizio pare non avere condanne, e sembra essere indagato su nulla. Vi… - TreStelle1 : @GiorgiaMeloni @a_g_giuli Ma se non sbaglio la moralista Meloni,non ha fatto parte del governo Berlusconi, sostenut… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Non Crisi governo, Berlusconi: «Unità nazionale o voto». Ma Salvini e Meloni non si fidano più Il Messaggero Il centrodestra fa il punto sulla crisi : nuovo vertice Berlusconi-Salvini -Meloni

Tentare di dividerci è impossibile ed inutile: chi si illudesse del contrario commetterebbe un grave errore di valutazione”, conclude. Dimissioni sì, dimissioni no, dimissioni domani. i terrà oggi un ...

Governo, Berlusconi: "Esecutivo d'unità oppure voto"

Il cavaliere: 'Direi che è una presa d'atto della realtà: era una maggioranza che non era espressione degli elettori' ...

Tentare di dividerci è impossibile ed inutile: chi si illudesse del contrario commetterebbe un grave errore di valutazione”, conclude. Dimissioni sì, dimissioni no, dimissioni domani. i terrà oggi un ...Il cavaliere: 'Direi che è una presa d'atto della realtà: era una maggioranza che non era espressione degli elettori' ...