Berlusconi allontana il calice sospetto | Forza Italia non tratta con Conte

C'è una ragione se a metà pomeriggio, mentre si comincia a diffondere la voce che Conte salirà al Quirinale, Silvio Berlusconi è costretto a mettere le mani avanti. Le voci di pezzi di Forza Italia pronti a staccarsi, come hanno già fatto Renata Polverini, Maria Rosaria Rossi e Andrea Causin, continuano a minare un partito diviso in due e destinatario dei sospetti degli alleati. Forza Italia, dice, è "compatta". "Voglio chiarire ancora una volta che nessuna trattativa è in corso, né ovviamente da parte mia, né di alcuno dei miei collaboratori, né di deputati o senatori di Forza Italia, per un eventuale sostegno di qualunque tipo al governo in carica". A differenza di Meloni e Salvini, il Cavaliere non indica la via delle urne come ...

Meloni: Italia non merita questo schifo. Salvini: ridiamo parola al popolo. In casa azzurra pullula mal contento, c'è una consistente fetta di parlamentari che non si rassegna alla trazione sovranista ...

Meloni: Italia non merita questo schifo. Salvini: ridiamo parola al popolo. In casa azzurra pullula mal contento, c'è una consistente fetta di parlamentari che non si rassegna alla trazione sovranista ...