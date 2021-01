Bergamo, il centrodestra: “Il consiglio comunale torni in presenza” (Di martedì 26 gennaio 2021) Era il 9 novembre 2020 e da quel lunedì, dopo solo due sedute in presenza (in seguito alla pausa forzata per l’emergenza sanitaria), il consiglio comunale di Bergamo ha continuato a riunirsi sempre in remoto. Mesi dopo, i consiglieri della minoranza chiedono di tornare ad incontrarsi in presenza con una lettera inviata al presidente del consiglio Ferruccio Rota a firma del leghista Stefano Rovetta. “Considerato che numerosi Consigli Comunali della Provincia vengono tenuti in presenza già da qualche mese (alcuni di questi anche durante il periodo del lock down), che il consiglio Provinciale viene tenuto da tempo in presenza dei Consiglieri, tenuto conto anche che la Sala Consigliare del nostro Comune garantisce la distanza corretta e di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 26 gennaio 2021) Era il 9 novembre 2020 e da quel lunedì, dopo solo due sedute in(in seguito alla pausa forzata per l’emergenza sanitaria), ildiha continuato a riunirsi sempre in remoto. Mesi dopo, i consiglieri della minoranza chiedono di tornare ad incontrarsi incon una lettera inviata al presidente delFerruccio Rota a firma del leghista Stefano Rovetta. “Considerato che numerosi Consigli Comunali della Provincia vengono tenuti ingià da qualche mese (alcuni di questi anche durante il periodo del lock down), che ilProvinciale viene tenuto da tempo indei Consiglieri, tenuto conto anche che la Sala Consigliare del nostro Comune garantisce la distanza corretta e di ...

AlanPoll : RT @ValterRimini: Mafia capitale minaccia ancora #Roma e la #Raggi ??anche ieri arresti per #ndrangheta nel #centrodestra ?? I romani non res… - Rodica17957578 : RT @ValterRimini: Mafia capitale minaccia ancora #Roma e la #Raggi ??anche ieri arresti per #ndrangheta nel #centrodestra ?? I romani non res… - ringetto65 : RT @ValterRimini: Mafia capitale minaccia ancora #Roma e la #Raggi ??anche ieri arresti per #ndrangheta nel #centrodestra ?? I romani non res… - incostante_enza : RT @ValterRimini: Mafia capitale minaccia ancora #Roma e la #Raggi ??anche ieri arresti per #ndrangheta nel #centrodestra ?? I romani non res… - MaxLandra : RT @ValterRimini: Mafia capitale minaccia ancora #Roma e la #Raggi ??anche ieri arresti per #ndrangheta nel #centrodestra ?? I romani non res… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo centrodestra Bergamo, il centrodestra: "Il consiglio comunale torni in presenza" - Bergamo News BergamoNews.it Bergamo, il centrodestra: “Il consiglio comunale torni in presenza”

Nessuna chiusura da parte del presidente del consiglio comunale Ferruccio Rota che, però, sottolinea: "Siamo allineati alle scelte di gran parte dei consigli della Lombardia" ...

FORMELLO - Lazio, rotazioni di Coppa: torna Hoedt, davanti Pereira-Muriqi

FORMELLO - Rotazioni di Coppa, dovute al prossimo impegno di campionato (sempre con l’Atalanta) e dalle condizioni di alcuni big che hanno bisogno di riposo. Occhio alla coppia ...

Nessuna chiusura da parte del presidente del consiglio comunale Ferruccio Rota che, però, sottolinea: "Siamo allineati alle scelte di gran parte dei consigli della Lombardia" ...FORMELLO - Rotazioni di Coppa, dovute al prossimo impegno di campionato (sempre con l’Atalanta) e dalle condizioni di alcuni big che hanno bisogno di riposo. Occhio alla coppia ...