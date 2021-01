Benevento, le parole di Viola sul rinnovo del contratto (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ha il contratto in scadenza ma sul tema rinnovo esprime tranquillità. Nicolas Viola attraverso un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche del suo futuro: “Già un’altra volta con il presidente Vigorito e il direttore Foggia abbiamo trovato l’accordo in pochi minuti, voglio sperare che non sia un problema anche in questo caso”, ha dichiarato il numero 10 che contro il Torino ha trovato il debutto in campionato e il gol su calcio di rigore che è valso l’uno a zero. “Sono in scadenza a giugno ma non ho mai pensato di andare via da Benevento – ha proseguito -. Vorrei dare ancora una mano a questa squadra anche nel ruolo di mezzala, non necessariamente davanti alla difesa” (ruolo ricoperto venerdì scorso, ma solitamente svolto da Schiattarella ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ha ilin scadenza ma sul temaesprime tranquillità. Nicolasattraverso un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche del suo futuro: “Già un’altra volta con il presidente Vigorito e il direttore Foggia abbiamo trovato l’accordo in pochi minuti, voglio sperare che non sia un problema anche in questo caso”, ha dichiarato il numero 10 che contro il Torino ha trovato il debutto in campionato e il gol su calcio di rigore che è valso l’uno a zero. “Sono in scadenza a giugno ma non ho mai pensato di andare via da– ha proseguito -. Vorrei dare ancora una mano a questa squadra anche nel ruolo di mezzala, non necessariamente davanti alla difesa” (ruolo ricoperto venerdì scorso, ma solitamente svolto da Schiattarella ...

