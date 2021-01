Benevento, c’è l’ufficialità di Depaoli: l’esterno ha scelto il numero di maglia (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – l’ufficialità è arrivata, il Benevento ha piazzato il suo primo colpo in entrata nella sessione invernale di calciomercato. La società giallorossa ha infatti comunicato l’arrivo dalla Sampdoria dell’esterno Fabio Depaoli. “Il Benevento Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’UC Sampdoria, con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Fabio Depaoli, difensore classe 1997“. Il giocatore, che ha vestito la maglia dell’Atalanta nei primi sei mesi della stagione, sarà dunque a disposizione di Filippo Inzaghi per la trasferta di sabato a Milano contro l’Inter. Bisognerà inserirlo in lista, non essendo un under, e a fargli posto sarà molto probabilmente Christian ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoè arrivata, ilha piazzato il suo primo colpo in entrata nella sessione invernale di calciomercato. La società giallorossa ha infatti comunicato l’arrivo dalla Sampdoria delFabio. “IlCalcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’UC Sampdoria, con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Fabio, difensore classe 1997“. Il giocatore, che ha vestito ladell’Atalanta nei primi sei mesi della stagione, sarà dunque a disposizione di Filippo Inzaghi per la trasferta di sabato a Milano contro l’Inter. Bisognerà inserirlo in lista, non essendo un under, e a fargli posto sarà molto probabilmente Christian ...

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini il Genoa-11 punti-ha fatto meglio di Fiorentina Napoli Verona (10pt) Benevento Sassuolo S… - G_Lapadula : C’è tanta amarezza per non aver vinto, portiamo comunque a casa un punto prezioso per il nostro cammino. Felice an… - primiciadepor : RT @G_Lapadula: C’è tanta amarezza per non aver vinto, portiamo comunque a casa un punto prezioso per il nostro cammino. Felice anche per… - sportli26181512 : Calciomercato Benevento, per l'attacco c'è Gaich dal Cska Mosca: trattativa in chiusura: Benevento al lavoro per re… - SkySport : Calciomercato Benevento, per l'attacco c'è Gaich dal Cska Mosca: trattativa in chiusura -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento c’è Di Napoli ammette: “Avessi avuto testa sarei arrivato in nazionale. Vierchowod non mi faceva toccar palla” Forza Napoli