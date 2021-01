Bassetti: “Piano vaccinale fallito. Anche se arriveranno le dosi non c’è una struttura pronta” (Di martedì 26 gennaio 2021) “Ci sono ritardi su tutta la linea e Anche se arriveranno le fiale non vedo un’organizzazione pronta”. Matteo Bassetti, non da oggi, critico su molte delle misure del governo oggi si espone con toni preoccupati sul Piano vaccinale che sta partendo in ritardo e con mille problematiche legate alla distribuzione. Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria, si dice ancor più critico che in passato. E lo motiva così. Bassetti: “Non hanno funzionato Piano A e Piano B” “Sono stato tra i primi critici della campagna vaccinale quando fu annunciata e lo sono, oggi, ancora di più. Vedo che la capacità di reazione del Paese e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 gennaio 2021) “Ci sono ritardi su tutta la linea esele fiale non vedo un’organizzazione”. Matteo, non da oggi, critico su molte delle misure del governo oggi si espone con toni preoccupati sulche sta partendo in ritardo e con mille problematiche legate alla distribuzione. Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria, si dice ancor più critico che in passato. E lo motiva così.: “Non hanno funzionatoA eB” “Sono stato tra i primi critici della campagnaquando fu annunciata e lo sono, oggi, ancora di più. Vedo che la capacità di reazione del Paese e ...

"Sono stato tra i primi critici della campagna vaccinale quando fu annunciata e lo sono, oggi, ancora di più. Vedo che la capacità di reazione del Paese e della struttura commissariale non è adeguata: ...

