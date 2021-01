Basket: Olimpia Milano, prima i brividi, poi la quinta vittoria di fila. Arriva il terzo posto in Eurolega (Di martedì 26 gennaio 2021) quinta vittoria consecutiva per l’Olimpia Milano in Eurolega. L’AX Armani Exchange, in quest’edizione 2020-2021, sta raggiungendo vette sempre più alte con uno spettacolare mese di gennaio, in cui anche l’Olympiacos cade sotto i colpi degli uomini di Ettore Messina per 90-79. Splendida la notte di Kevin Punter, da 27 punti con 4/4 da 2, 4/8 da 3 e 7/8 in lunetta, ma anche i 16 di Malcolm Delaney, i 14 di Sergio Rodriguez e i 12 di Gigi Datome si lasciano guardare. Dall’altra parte non bastano i 18 di Sasha Vezenkov e i 17 di Kostas Sloukas, unici due costanti nel club del Pireo. Già l’inizio mette in scena un fatto insolito: dopo i due punti che aprono la partita, Gigi Datome sbaglia il suo primo tiro libero di quest’Eurolega. In generale, si registra un equilibrio importante, con ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021)consecutiva per l’in. L’AX Armani Exchange, in quest’edizione 2020-2021, sta raggiungendo vette sempre più alte con uno spettacolare mese di gennaio, in cui anche l’Olympiacos cade sotto i colpi degli uomini di Ettore Messina per 90-79. Splendida la notte di Kevin Punter, da 27 punti con 4/4 da 2, 4/8 da 3 e 7/8 in lunetta, ma anche i 16 di Malcolm Delaney, i 14 di Sergio Rodriguez e i 12 di Gigi Datome si lasciano guardare. Dall’altra parte non bastano i 18 di Sasha Vezenkov e i 17 di Kostas Sloukas, unici due costanti nel club del Pireo. Già l’inizio mette in scena un fatto insolito: dopo i due punti che aprono la partita, Gigi Datome sbaglia il suo primo tiro libero di quest’. In generale, si registra un equilibrio importante, con ...

