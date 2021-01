Basket femminile: Venezia e Schio vincono facilmente nei posticipi della 17a giornata di Serie A1 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si sono giocati oggi gli ultimi due incontri relativi alla diciassettesima giornata del campionato di Serie A1 2020-2021, che vedevano in scena Umana Reyer Venezia e Famila Schio, provenienti dalle bolle di EuroCup ed Eurolega, che hanno avuto esiti diametralmente opposti. PF BRONI 93-UMANA REYER Venezia 68-103Per la Reyer facile successo contro Broni, un 68-103 che non lascia spazio a troppe interpretazioni. La partita c’è soltanto nel primo quarto, quando le padrone di casa rintuzzano colpo su colpo i tentativi di allungo della coppia Petronyte-Howard e riescono a restare sul 22-25. La differenza di valori, però, a lungo andare si vede. Bestagno, Pan e Attura iniziano a mettere una distanza sempre maggiore; un po’ di Natali e Howard aggiungono sale al 39-53 dell’intervallo. Il terzo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si sono giocati oggi gli ultimi due incontri relativi alla diciassettesimadel campionato diA1 2020-2021, che vedevano in scena Umana Reyere Famila, provenienti dalle bolle di EuroCup ed Eurolega, che hanno avuto esiti diametralmente opposti. PF BRONI 93-UMANA REYER68-103Per la Reyer facile successo contro Broni, un 68-103 che non lascia spazio a troppe interpretazioni. La partita c’è soltanto nel primo quarto, quando le padrone di casa rintuzzano colpo su colpo i tentativi di allungocoppia Petronyte-Howard e riescono a restare sul 22-25. La differenza di valori, però, a lungo andare si vede. Bestagno, Pan e Attura iniziano a mettere una distanza sempre maggiore; un po’ di Natali e Howard aggiungono sale al 39-53 dell’intervallo. Il terzo ...

L’A.S.Vicenza Basket Femminile e il sig. Claudio Rebellato comunicano di avere risolto consensualmente il rapporto di collaborazione sportiva. La società biancorossa intende ...

Si sono giocati oggi gli ultimi due incontri relativi alla diciassettesima giornata del campionato di Serie A1 2020-2021, che vedevano in scena Umana Reyer Venezia e Famila Schio, provenienti dalle bo ...

