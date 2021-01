Basket, EuroCup 2020-2021: suicidio Trento, perde ai supplementari con Boulogne (Di martedì 26 gennaio 2021) Cade Trento ed è una sconfitta che fa malissimo, con gli italiani che buttano via una vittoria già conquistata con un errore di Kelvin Martin che regala a Brown la tripla dei supplementari. E nell’overtime Trento paga il contraccolpo psicologico e cede al Boulogne che fa tre su tre nella Top 16 di EuroCup. Il primo quarto inizia subito in salita per Trento, con i francesi che piazzano un parziale di 7-0 per portarsi avanti di 5 punti dopo due minuti e mezzo di gioco. Ma quell’altalena cui ci dovremo abituare per tutto il primo tempo inizia in quel momento. Il Boulogne non trova più la via del canestro, Trento difende benissimo e colpisce in attacco. La tripla di Browne dà il via allo show e gli ospiti mettono a segno un controparziale da 14-0 che fissa ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) Cadeed è una sconfitta che fa malissimo, con gli italiani che buttano via una vittoria già conquistata con un errore di Kelvin Martin che regala a Brown la tripla dei. E nell’overtimepaga il contraccolpo psicologico e cede alche fa tre su tre nella Top 16 di. Il primo quarto inizia subito in salita per, con i francesi che piazzano un parziale di 7-0 per portarsi avanti di 5 punti dopo due minuti e mezzo di gioco. Ma quell’altalena cui ci dovremo abituare per tutto il primo tempo inizia in quel momento. Ilnon trova più la via del canestro,difende benissimo e colpisce in attacco. La tripla di Browne dà il via allo show e gli ospiti mettono a segno un controparziale da 14-0 che fissa ...

