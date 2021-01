Basket | Eurocup 2020-2021 | la Virtus Bologna resta imbattuta! Schiantato il Buducnost

Leggi su oasport

(Di martedì 26 gennaio 2021) Labatte con facilità ildi Podgorica nel terzo match della seconda fase a gironi diimbattuta nella competizione continentale numero due. Le V-Nere, autrici di una pzione a dir poco dominante, si sono imposte con il risultato finale di 87-65. Il migliore in campo è stato un immarcabile Marco Belinelli che in venti minuti di impiego ha realizzato ben 21 punti. Per la verità, però, tutti i cestisti dellahanno giocato alla grande. Alibegovic, Ricci, Hunter e Weems hanno scollinato quota 10 punti realizzati. Teodosic, invece, ha incantato come sempre in cabina di regia e ha smazzato ben 10 assist. Sono 7, invece, gli assist usciti dalle mani di Stefan Markovic, il quale, ...