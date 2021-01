Bari, il bambino che si è impiccato nella sua cameretta aveva preso il cellulare della madre (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo il caso di Antonella a Palermo, un altro bambino è stato ritrovato morto dai genitori a Bari. La polizia indaga sulla possibile ispirazione tratta dai social. Un’altra tragedia, un altro bambino trovato impiccato – probabilmente a causa di un suicidio – come avvenuto per la piccola Antonella Sicomero, trovata morta nella sua casa di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo il caso di Antoa Palermo, un altroè stato ritrovato morto dai genitori a. La polizia indaga sulla possibile ispirazione tratta dai social. Un’altra tragedia, un altrotrovato– probabilmente a causa di un suicidio – come avvenuto per la piccola AntoSicomero, trovata mortasua casa di L'articolo proviene da Leggilo.org.

