Barcellona, elezioni presidenziali rinviate al 7 marzo: i candidati e le modalità di voto (Di martedì 26 gennaio 2021) Le elezioni per la presidenza del Barcellona, inizialmente previste per domenica scorsa ma rinviate a causa della pandemia, sono state riprogrammate per il 7 marzo. “Dopo essere stata costretta a rinviare le elezioni a causa delle restrizioni imposte dal governo regionale catalano a causa della pandemia Covid-19, la commissione di gestione transitoria – ha annunciato il club in un comunicato apparso sul sito ufficiale – ha deciso di convocare le elezioni per il comitato direttivo il 7 marzo 2021?. Per i tre candidati ufficialmente selezionati (Joan Laporta, Victor Font e Toni Freixa), la campagna elettorale iniziata il 15 gennaio proseguirà “fino al 5 marzo, e la giornata di riflessione sarà il 6 marzo”. Dopo che il ... Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Leper la presidenza del, inizialmente previste per domenica scorsa maa causa della pandemia, sono state riprogrammate per il 7. “Dopo essere stata costretta a rinviare lea causa delle restrizioni imposte dal governo regionale catalano a causa della pandemia Covid-19, la commissione di gestione transitoria – ha annunciato il club in un comunicato apparso sul sito ufficiale – ha deciso di convocare leper il comitato direttivo il 72021?. Per i treufficialmente selezionati (Joan Laporta, Victor Font e Toni Freixa), la campagna elettorale iniziata il 15 gennaio proseguirà “fino al 5, e la giornata di riflessione sarà il 6”. Dopo che il ...

