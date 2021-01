Barbara d’Urso, il fidanzato segreto è un divo internazionale? (Di martedì 26 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Barbara d’Urso, il fidanzato è un vip internazionale? La conduttrice si lascia sfuggire la confessione in diretta. Barbara d’Urso, il fidanzato è un famoso divo internazionale? La donna si è lasciata sfuggire un commento di troppo a Pomeriggio Cinque. Oggi nel salotto di Mediaset molto si è parlato di Grande Fratello e, in particolare, di Leggi su youmovies (Di martedì 26 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., ilè un vip? La conduttrice si lascia sfuggire la confessione in diretta., ilè un famoso? La donna si è lasciata sfuggire un commento di troppo a Pomeriggio Cinque. Oggi nel salotto di Mediaset molto si è parlato di Grande Fratello e, in particolare, di

trash_italiano : #GFVIP, a sorpresa Venerdì entrerà un’ultima concorrente: Alda D'Eusanio - Zedar73 : RT @confundustria: Domani Malgioglio incaricherà Barbara D'Urso di comporre il nuovo Governo - LuigiRomeo92 : @fanpage 1) Bocci non è Angela 2) La cultura su Canale 5?! Con Barbara D'Urso?! 3) Peggio di Bocci solo Renzi, in q… - Emma97791 : Complimenti a Barbara D’Urso che si erge sempre a paladina delle donne e poi lascia che una sua ospite parli in que… -

