Bank of Japan | possibile adozione politica “flessibile” per acquisti ETF

Leggi su quifinanza

(Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Laofmantiene la sua potenzia di fuoco per contrastare la crisi pandemica, ma ha avviato una revisione strategica delle alternative in campo, in vista di un aggiustamento dellamonetaria a marzo. In vista di questo appuntamento primaverile, i membri del Board hanno avanzato l’ipotesi di condurre unadipiùquanto agli ETF e solo alcuni membri hanno avanzato l’ipotesi di un ritiro degli. E’ quanto emerge dai verbali della riunione dimonetaria tenutasi il 17-18 dicembre 2020, quando la banca centrale ha confermato tutti gli strumenti messi in campo e prolungato la durata degli stimoli sino a settembre 2021. L’obiettivo principale resta il raggiungimento di un target di ...