Bambino morto | si indaga per istigazione al suicidio ' Nessun collegamento con TikTok'

(Di martedì 26 gennaio 2021) La Procura di Bari ha formalmente aperto un fascicolo peralcontro ignoti per la morte di undi 9 anni trovato ieri pomeriggio impiccato in casa a Bari. L ipotesi di ...

rtl1025 : ?? Un #bambino di 9 anni è morto impiccato questo pomeriggio a #Bari, nella sua casa, nel quartiere San Girolamo. S… - AnsaPuglia : Bambino morto: pm indaga per istigazione al suicidio . 'Atto dovuto', al momento nessun collegamento con giochi soc… - AnsaPuglia : ++ Bambino morto: pm indaga per istigazione al suicidio ++. 'Atto dovuto', al momento nessun collegamento con gioch… - lacucinadipenny : @SimoGianlorenzi E Gesù bambino è morto di freddo! #tzvip #sovip #zorzando #viperelle - Zainsvoice__ : @SimoGianlorenzi E Gesù bambino é morto di freddo cit l'ex biondina ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Bambino morto

Dopo i recenti fatti di Palermo a Bari è stato trovato un altro bambino impiccato in casa. Ad appena 9 anni il piccolo si è tolto tragicamente la vita.La Procura di Bari ha formalmente aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti per la morte del bambino di 9 anni trovato ieri pomeriggio impiccato in casa a San Girolamo. L’ipotesi d ...