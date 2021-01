Bambino di 9 anni morto a Bari | la Procura parla di indagini per istigazione al suicidio

Leggi su chedonna

(Di martedì 26 gennaio 2021) Unnel territorio barese èa 9, si ipotizza in questo caso l’al. Lelasciano senza parole. Una notizia davvero sconcertante e troppo difficile, se non impossibile, da digerire. Come si puòre di undi appena 9che si è tolto la vita ed addirittura le L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it