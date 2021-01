Bambina morta a Palermo | così parlerei di lei alla sorella che sta per nascere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) di Vera Cuzzocrea* Recente e drammatica è la notizia della morte per asfissia di unadi 10 anni che si sarebbe ispirata a una sfida di “soffocamento estremo” su TikTok, uno dei social network più usati da adolescenti e non solo. Leggiamo che i genitori la trovano già priva di sensi, apprendiamo della corsa disperata in ospedale per tentare di salvarla e della decisione di donarne gli organi, quando ormai constatata la morte cerebrale. Apprendiamo anche del carattere solare della piccola probabile vittima di questa “hanging challenge”, che amava bre nella piazza virtuale di questo ed altri social che era solita frequentare. Sulla vicenda sono in corso le indagini congiunte della procura ordinaria e minorile che potranno meglio chiarire la dinamica, anche per rilevare eventuali responsabilità di terzi. Nel frattempo, provo a chiedermi come ...