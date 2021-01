(Di martedì 26 gennaio 2021) A causa dell'infortunio rimediato nel riscaldamento della sfida contro il Lecceè ancora fermo ai box ( i dettagli dell'infortunio di Supermario ) e non ha potuto scendere in campo nella ...

sportli26181512 : Balotelli, la risposta social ai tifosi del Brescia: I sostenitori delle rondinelle avevano esposto uno strisicone… - CalcioWeb : @FinallyMario non ha gradito lo striscione dei tifosi del #Brescia: la risposta è durissima - Sport_Fair : Striscione contro #Balotelli prima di #BresciaMonza La replica di Super Mario spiazza tutti - infoitsport : I tifosi del Brescia contestano Balotelli. La risposta: 'Dovevate scriverlo a chi sapete voi..' - tuttoatalanta : I tifosi del Brescia contestano Balotelli. La risposta: 'Dovevate scriverlo a chi sapete voi..'… -

Ultime Notizie dalla rete : Balotelli risposta

Ma è comunque troppo per questo Brescia volonteroso e arrembante dal punto di vista podistico ma non in grado di impensierire le avversarie, sempre meno tutto. Al Monza basta meno del minimo sindacale ...Mario Balotelli, che lunedì a Brescia non è stato oggetto di un’accoglienza cordiale, con tanto di striscione, ha risposto ai tifosi delle Rondinelle, chiamando in causa una seconda persona che non pa ...