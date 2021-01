Autonomia Coni, Federazioni soddisfatte “Bandiera azzurra salva” (Di martedì 26 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Gioia e soddisfazione per aver evitato le possibili sanzioni del Cio. Questo il sentimento espresso all'Italpress dai dirigenti sportivi italiani dopo l'approvazione del decreto legge che garantisce l'Autonomia al Coni. “Devo dare atto al presidente Malagò di una grande abilita diplomatica e politica – ha dichiarato Mario Pescante – Questo decreto è arrivato in zona Cesarini quando stavamo perdendo tutte le speranze: il pericolo è stato allontanato”. “Sono molto felice – ha ammesso Franco Carraro – perchè gli atleti, i tifosi e la storia dello sport italiano non meritavano una sanzione”. “Sarebbe stato inaccettabile esporre il nostro Paese a una sanzione Cio – ha sottolineato il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli – Si tratta di una buona notizia per tutto il movimento sportivo italiano”. Per il presidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Gioia e soddisfazione per aver evitato le possibili sanzioni del Cio. Questo il sentimento espresso all'Italpress dai dirigenti sportivi italiani dopo l'approvazione del decreto legge che garantisce l'al. “Devo dare atto al presidente Malagò di una grande abilita diplomatica e politica – ha dichiarato Mario Pescante – Questo decreto è arrivato in zona Cesarini quando stavamo perdendo tutte le speranze: il pericolo è stato allontanato”. “Sono molto felice – ha ammesso Franco Carraro – perchè gli atleti, i tifosi e la storia dello sport italiano non meritavano una sanzione”. “Sarebbe stato inaccettabile esporre il nostro Paese a una sanzione Cio – ha sottolineato il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli – Si tratta di una buona notizia per tutto il movimento sportivo italiano”. Per il presidente ...

Bach esprime soddisfazione per l’approvazione del decreto sull’autonomia del Coni.

Un rischio sventato nella mattinata, grazie all’approvazione del decreto sull’autonomia dello sport da parte del Cdm. Malagò, presidente del Coni, ha subito telefonato a Thom ...

