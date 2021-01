Australia Day, migliaia di giovani in spiaggia festeggiano liberi dal Covid. Ma i Black Lives Matter protestano (Di martedì 26 gennaio 2021) Canberra, 26 gen – migliaia di giovani in Australia hanno riempito le spiagge martedì per celebrare la festa nazionale: il tasso di contagi da Covid è bassissimo nella nazione. Ma c’è chi ha da ridire sui festeggiamenti. L’Australia day in spiaggia Molti giovani si sono riversati in luoghi famosi dell’Australia come Bondi Beach e la Gold Coast, dove hanno festeggiato senza mascherine e distanziamento sociale (ma con molti drink e birre in mano) l’Australia Day. Molti altri Australiani, invece, hanno deciso di protestare contro l’Australia Day, la festa che cade il 26 gennaio per festeggiare la data in cui la flotta britannica salpò nel porto di Sydney nel 1788 (e per farne una colonia penale). La ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 26 gennaio 2021) Canberra, 26 gen –diinhanno riempito le spiagge martedì per celebrare la festa nazionale: il tasso di contagi daè bassissimo nella nazione. Ma c’è chi ha da ridire sui festeggiamenti. L’day inMoltisi sono riversati in luoghi famosi dell’come Bondi Beach e la Gold Coast, dove hanno festeggiato senza mascherine e distanziamento sociale (ma con molti drink e birre in mano) l’Day. Molti altrini, invece, hanno deciso di protestare contro l’Day, la festa che cade il 26 gennaio per festeggiare la data in cui la flotta britannica salpò nel porto di Sydney nel 1788 (e per farne una colonia penale). La ...

