Auschwitz è il paradigma del male ma la retorica rischia di distorcere la memoria della Shoah

(Di martedì 26 gennaio 2021) Se non ci troviamo d’accordo su questo tassello fondamentale e su come la narrazioneverità e le stesse parole dei Testimoni debbano essere intese, allora forse è meglio fermarci

civcatt : Il veleno di Auschwitz. «Esiste un assassinio peggiore dell’uccisione, quel­lo di spegnere in un uomo la vitalità..… - lelegno : RT @romaebraica: 'La storia della Shoah un insegnamento unico che va preservato.' Una riflessione della Pres. Ruth @dureghello sul pericolo… - Grazia1984 : RT @romaebraica: 'La storia della Shoah un insegnamento unico che va preservato.' Una riflessione della Pres. Ruth @dureghello sul pericolo… - ItalyinIsrael : RT @romaebraica: 'La storia della Shoah un insegnamento unico che va preservato.' Una riflessione della Pres. Ruth @dureghello sul pericolo… - DomenicoAiello_ : RT @romaebraica: 'La storia della Shoah un insegnamento unico che va preservato.' Una riflessione della Pres. Ruth @dureghello sul pericolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Auschwitz paradigma

ROMA (ITALPRESS) – “Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, viene celebrata la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, paradigma di tutti i campi di sterminio della Germania e dell’Europa dell’E ..."Per impedire che una tragedia come quella dell'Olocausto si ripeta, non basta ricordare: occorre anche capire. Un modo importante per farlo è quello di prestare attenzione alla viva voce dei testimon ...