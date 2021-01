Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy - recensione (Di martedì 26 gennaio 2021) Riuscire ad avvicinare nuovi giocatori a una saga, nonché continuare a sorprenderne gli appassionati, è un compito arduo. Tutto ciò si complica ulteriormente qualora si pensi a una serie più che ventennale come quella di Atelier. Ebbene, le storie dall'essenza nipponica non hanno subito una rivoluzione particolarmente impattante, ma sono state rese certamente più godibili, senza averne stravolto il marchio di riconoscimento. Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy racconta nuovamente le vicende di Reisalin Stout, dagli amici soprannominata Ryza, e segue fedelmente il percorso plasmatosi nel capitolo precedente. Stavolta, tuttavia, abbiamo potuto conoscere una protagonista decisamente più matura, conseguenza anche del tempo ... Leggi su eurogamer (Di martedì 26 gennaio 2021) Riuscire ad avvicinare nuovi giocatori a una saga, nonché continuare a sorprenderne gli appassionati, è un compito arduo. Tutto ciò si complica ulteriormente qualora si pensi a una serie più che ventennale come quella di. Ebbene, le storie dall'essenza nipponica non hanno subito una rivoluzione particolarmente impattante, ma sono state rese certamente più godibili, senza averne stravolto il marchio di riconoscimento.2:; theracconta nuovamente le vicende di Reisalin Stout, dagli amici soprannominata, e segue fedelmente il percorso plasmatosi nel capitolo precedente. Stavolta, tuttavia, abbiamo potuto conoscere una protagonista decisamente più matura, conseguenza anche del tempo ...

