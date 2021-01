ATELIER RYZA 2: LOST LEGENDS & THE SECRET FAIRY disponibile da Venerdì (Di martedì 26 gennaio 2021) KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore GUST Studios sono entusiasti di pubblicare il loro JRPG, ATELIER RYZA 2: LOST LEGENDS & the SECRET FAIRY, questo Venerdì, 29 gennaio 2021, in tutta Europa per Nintendo Switch™, PC Windows tramite Steam®, PlayStation®4, e in digitale su PlayStation®5*. L’entusiasmante ed emozionante JRPG ha inizio tre anni dopo ATELIER RYZA: Ever Darkness & the SECRET Hideout, mentre RYZA intraprende una nuova avventura per scoprire i segreti dietro le antiche rovine e la verità dietro le leggende perdute. Durante il suo viaggio, RYZA incontrerà una schiera di vecchi e nuovi amici del franchise, insieme all’adorabile ed ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 26 gennaio 2021) KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore GUST Studios sono entusiasti di pubblicare il loro JRPG,2:; the, questo, 29 gennaio 2021, in tutta Europa per Nintendo Switch™, PC Windows tramite Steam®, PlayStation®4, e in digitale su PlayStation®5*. L’entusiasmante ed emozionante JRPG ha inizio tre anni dopo: Ever Darkness; theHideout, mentreintraprende una nuova avventura per scoprire i segreti dietro le antiche rovine e la verità dietro le leggende perdute. Durante il suo viaggio,incontrerà una schiera di vecchi e nuovi amici del franchise, insieme all’adorabile ed ...

spaziogames : Com'è andata con #AtelierRyza2? Ve lo raccontiamo nella nostra recensione! #AtelierRyza2LostLegendstheSecretFairy - Nami_444_ : RT @NintendoHall: Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, sguardo in video al titolo su Nintendo Switch - Nami_444_ : RT @NintendoHall: Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, sguardo in video al titolo su Nintendo Switch -