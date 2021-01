Atalanta, le ultime parole di Gomez prima di lasciare l’Italia (Di martedì 26 gennaio 2021) L’argentino “Papu” Gomez ha lasciato questa mattina Bergamo, prima di salire sull’aereo ha rivolto le sue ultime parole d’amore all’Atalanta L’aereo di Alejandro Gomez è decollato verso la Spagna, meta finale Siviglia. L’argentino ha lasciato l’Atalanta dopo la rottura con Gasperini arrivata negli spogliatoi durante la sfida di Champions contro il Midtjylland. Dopo sei anni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 26 gennaio 2021) L’argentino “Papu”ha lasciato questa mattina Bergamo,di salire sull’aereo ha rivolto le sued’amore all’L’aereo di Alejandroè decollato verso la Spagna, meta finale Siviglia. L’argentino ha lasciato l’dopo la rottura con Gasperini arrivata negli spogliatoi durante la sfida di Champions contro il Midtjylland. Dopo sei anni Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

