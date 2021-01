Atalanta-Lazio domani in tv, Coppa Italia 2020/2021: orario, canale e diretta streaming (Di martedì 26 gennaio 2021) Il programma di Atalanta-Lazio, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia 2020/2021. In palio c’è uno dei quattro posti in semifinale. Al Gewiss Stadium di Bergamo la Dea ospita i biancocelesti, che in campionato sono reduci dalla vittoria di misura contro il Sassuolo. L’incontro, previsto oggi domani mercoledì 27 gennaio alle ore 17:45, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Due, oltre che in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Il programma di, gara valevole per i quarti di finale di. In palio c’è uno dei quattro posti in semifinale. Al Gewiss Stadium di Bergamo la Dea ospita i biancocelesti, che in campionato sono reduci dalla vittoria di misura contro il Sassuolo. L’incontro, previsto oggimercoledì 27 gennaio alle ore 17:45, sarà trasmesso intv in chiaro su Rai Due, oltre che insulla piattaforma Rai Play. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e highlights al termine. SportFace.

