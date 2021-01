Atalanta, Gomez si era “promesso” al Siviglia già un anno fa (Di martedì 26 gennaio 2021) L’ex Atalanta Gomez si era già lasciato corteggiare dal Siviglia un anno fa ammettendo la sua passione per i biancorossi in un’intervista “Papu” Gomez è un nuovo calciatore del Siviglia. Perché sia ufficiale ormai manca soltanto l’annuncio dei due club. L’argentino ha viaggiato a Siviglia ed è stato accolto dal diesse del club andaluso Monchi. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 26 gennaio 2021) L’exsi era già lasciato corteggiare dalunfa ammettendo la sua passione per i biancorossi in un’intervista “Papu”è un nuovo calciatore del. Perché sia ufficiale ormai manca soltanto l’annuncio dei due club. L’argentino ha viaggiato aed è stato accolto dal diesse del club andaluso Monchi. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato | #Atalanta-#Siviglia: il punto della situazione sulla trattativa per #Gomez - marcoconterio : ?????? #SevillaFC a un passo dal Papu Gomez dell'#Atalanta. A fargli posto è Carlos Fernandez che va alla… - SkySport : Papu Gomez dall'Atalanta al Siviglia, è fatta: il giocatore domani sarà in Spagna - Fran1981sfc : RT @DiMarzio: #Siviglia, il Papu #Gomez è arrivato in Spagna. I primi scatti - fant_chia_amor : RT @Dadodiana8413: Io ho sentito Gomez a Sky e chiaramente ha sibilato un Atalanta merda!! Però potrei anche aver frainteso!! -