ATA ex LSU, passaggio contratti full time: possibile compensazione posti tra province diverse (Di martedì 26 gennaio 2021) Il 25 gennaio si è tenuto l'incontro tra sindacati e ministero: sul tavolo non solo l'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA ma anche il passaggio a full time dei contratti degli ex LSU assunti a marzo 2020. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 26 gennaio 2021) Il 25 gennaio si è tenuto l'incontro tra sindacati e ministero: sul tavolo non solo l'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA ma anche ildeidegli ex LSU assunti a marzo 2020. L'articolo .

Il 25 gennaio si è tenuto l'incontro tra sindacati e ministero: sul tavolo non solo l'aggiornamento delle graduatorie ...

Fp scuola: "Si acceleri sulle trasformazioni contrattuali"

Siamo costretti a ricordare al dirigente dell’Ufficio scolastico di Palermo che la conversione di tutti i contratti da part a full time è stata già stabilita dalla Legge e non si tratta di “eventuali ...

