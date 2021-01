Associazione mafiosa, droga e rapine in provincia di Latina: 20 arresti all’alba (Di martedì 26 gennaio 2021) Grossa operazione antimafia all’alba della mattina di oggi, 26 gennaio, dei Carabinieri del Comando provinciale dei Carabinieri di Latina. Circa 200 uomini, con l’ausilio di elicotteristi e di unità cinofile dell’Arma, sono intervenuti nei territori di SS Cosma e Damiano, Castelforte e Comuni limitrofi e hanno eseguito un’ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, con la quale si dispone la custodia cautelare nei confronti di 19 soggetti (18 in carcere e 1agli arresti domiciliari). Le accuse rivolte agli indagati sono, a diverso titolo, di Associazione per delinquere di tipo mafioso, Associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi comuni da sparo, estorsione, rapina, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 gennaio 2021) Grossa operazione antimafiadella mattina di oggi, 26 gennaio, dei Carabinieri del Comandole dei Carabinieri di. Circa 200 uomini, con l’ausilio di elicotteristi e di unità cinofile dell’Arma, sono intervenuti nei territori di SS Cosma e Damiano, Castelforte e Comuni limitrofi e hanno eseguito un’ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, con la quale si dispone la custodia cautelare nei confronti di 19 soggetti (18 in carcere e 1aglidomiciliari). Le accuse rivolte agli indagati sono, a diverso titolo, diper delinquere di tipo mafioso,finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi comuni da sparo, estorsione, rapina, ...

