Ascolti tv | dati Auditel 25 gennaio | Il commissario Ricciardi debutta sfiorando i 6 milioni

Leggi su tvzap.kataweb

(Di martedì 26 gennaio 2021) Ottimo debutto per Lino Guanciale nei panni de Il, nato dalla penna del giallista napoletano Maurizio de Giovanni, che il 25in prima serata su Rai1 ha appassionato 5.951.000 spettatori pari al 24.1% di share.tv prime time Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.393.000 spettatori pari al 19.5% di share (GF Vip Night dall’1.22 all’1.32: 1.753.000 – 31.3%). Su Italia 1 il film Safe ha intrattenuto 1.877.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.330.000 spettatori pari ad uno share del 9%. Su Rai2 Ncis in replica ha raccolto 828.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Rete4 Quarta Repubblica ha totalizzato 1.091.000 spettatori con il 5.5% di share.tv access prime time In access prime time su Rai1 Soliti ...