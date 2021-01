Ascolti 25 gennaio, ecco quanto ha fatto la nuova puntata del Grande Fratello Vip (Di martedì 26 gennaio 2021) La 34^ puntata del Grande Fratello Vip (che ha visto l’elezione della prima finalista, Dayane Mello) è terminata con la nomination tutta al maschile per scegliere il secondo finalista fra Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. La danza delle scelte è conclusa: chi volete in finale? Potete scegliere tra Pierpaolo e Andrea Zelletta. Il televoto verrà chiuso nella puntata di questo venerdì. ecco come votare! #GFVIP pic.twitter.com/6UjFpC6FLH — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 26, 2021 La puntata del GF Vip ha totalizzato 3.393.000 spettatori pari al 19,52% di share, mentre su Rai Uno la prima puntata della nuova fiction Il Commissario Ricciardi ha registrato 5.951.000 ... Leggi su biccy (Di martedì 26 gennaio 2021) La 34^delVip (che ha visto l’elezione della prima finalista, Dayane Mello) è terminata con la nomination tutta al maschile per scegliere il secondo finalista fra Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. La danza delle scelte è conclusa: chi volete in finale? Potete scegliere tra Pierpaolo e Andrea Zelletta. Il televoto verrà chiuso nelladi questo venerdì.come votare! #GFVIP pic.twitter.com/6UjFpC6FLH —(@) January 26, 2021 Ladel GF Vip ha totalizzato 3.393.000 spettatori pari al 19,52% di share, mentre su Rai Uno la primadellafiction Il Commissario Ricciardi ha registrato 5.951.000 ...

fanpage : Un risultato straordinario per #CePostaPerTe - tvzoomitalia : #Ascoltitv 25 gennaio analisi: Ricciardi corre come Mina Settembre anche perché Ranucci parlando di vaccini torna s… - StraNotizie : Ascolti 25 gennaio, ecco quanto ha fatto la nuova puntata del Grande Fratello Vip - AEmilyHP : RT @AlbertoFuschi: Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale esordisce con più di 5 milioni e mezzo di telespettatori pari al 20,6% di sh… - emabrue : Ascolti tv 25 gennaio analisi: Ricciardi corre come Mina Settembre anche perché Ranucci parlando di vaccini torna s… -