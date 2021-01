Ascoli-Brescia, formazioni e dove vederla in tv (Di martedì 26 gennaio 2021) Ascoli-Brescia è un match di Serie B che si svolgerà sabato 30 gennaio alle ore 14. La sfida vedrà di fronte due squadre provenienti da risultati deludenti. I marchigiani hanno raccolto solo un punto contro il Chievo, che ai fini della classifica conta poco se non niente. I Bresciani invece hanno subito una bruciante sconfitta nel derby lombardo contro il Monza. Era un match assolutamente fattibile per Dionigi, ma uno sbaglio di Joronen ha permesso ai ragazzi di Brocchi di portare a casa la vittoria. Vedremo se nel match di sabato il Brescia riuscirà a riscattarsi portando a casa una vittoria che manca dallo scorso 30 dicembre (3-2 alla SPAL). Joronen combina la frittata, regalando la vittoria al Monza Come arrivano le squadre? Qui Ascoli L’Ascoli di Sottil è in piena ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 26 gennaio 2021)è un match di Serie B che si svolgerà sabato 30 gennaio alle ore 14. La sfida vedrà di fronte due squadre provenienti da risultati deludenti. I marchigiani hanno raccolto solo un punto contro il Chievo, che ai fini della classifica conta poco se non niente. Ini invece hanno subito una bruciante sconfitta nel derby lombardo contro il Monza. Era un match assolutamente fattibile per Dionigi, ma uno sbaglio di Joronen ha permesso ai ragazzi di Brocchi di portare a casa la vittoria. Vedremo se nel match di sabato ilriuscirà a riscattarsi portando a casa una vittoria che manca dallo scorso 30 dicembre (3-2 alla SPAL). Joronen combina la frittata, regalando la vittoria al Monza Come arrivano le squadre? QuiL’di Sottil è in piena ...

MoliPietro : Ascoli-Brescia, formazioni e dove vederla in tv - PicenoTime : Ascoli Calcio, doppia seduta al Picchio Village. Brescia, acciaccati Donnarumma e Fridjonsson… - TuttoAscoli : Giudice Sportivo: Spalek del Brescia out contro l'Ascoli - PicenoTime : Ascoli Calcio, Eramo entra in diffida. Brescia al “Del Duca” senza lo slovacco Spalek - infoitsport : Brescia-Monza 0-1, Dionigi non fa drammi in vista di Ascoli: “Classifica non mi preoccupa, condizione cresce” -

Ultime Notizie dalla rete : Ascoli Brescia Ascoli-Brescia: formazioni e dove vederla in tv Periodico Daily - Notizie Ascoli-Brescia, formazioni e dove vederla in tv

Clicca qui per il prepartita di Ascoli-Brescia (sabato 30 gennaio alle ore 14), prima gara del girone di ritorno della Serie B.

Ascoli Calcio, doppia seduta al Picchio Village. Brescia, acciaccati Donnarumma e Fridjonsson

Ascoli Calcio, doppia seduta al Picchio Village. Brescia, acciaccati Donnarumma e Fridjonsson - picenotime.it - IT ...

Clicca qui per il prepartita di Ascoli-Brescia (sabato 30 gennaio alle ore 14), prima gara del girone di ritorno della Serie B.Ascoli Calcio, doppia seduta al Picchio Village. Brescia, acciaccati Donnarumma e Fridjonsson - picenotime.it - IT ...